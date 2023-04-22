برشلونة يتوصل لاتفاق لضم نجم ليفربول

وطن: اتفق برشلونة الإسباني على التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، روبرتو فيرمينو، وذلك في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقرر فيرمينو الرحيل عن "الريدز" بمجرد انتهاء عقده في حزيران/ يونيو المقبل، لا سيما بعد تراجع مشاركاته بشكل أساسي مع الفريق؛ حسبما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في 2015، توج فيرمينو بألقاب "دوري الأبطال، البريمييرليغ، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة المحترفين، كأس العالم للأندية".

وتراجعت مشاركات فيرمينو بعد قدوم داروين نونيز وكودي جاكبو للريدز، مما دفعه للتفكير في خوض تجربة جديدة.

وعلى مدار 360 مباراة خاضها بقميص ليفربول، سجل النجم البرازيلي 109 أهداف مع الفريق.

وقد تعرض صاحب الـ31 عاما لإصابة في أوتار الركبة، ستبعده عن مباريات فريقه الثلاث المقبلة.

ومن المتوقع أن يسجل فيرمينو ظهوره الأخير في معقل ليفربول، عند استقبال أستون فيلا يوم 20 أيار/ مايو المقبل، ضمن منافسات البريمييرليغ.