أرسنال يتعادل مع ساوثهامبتون ويقدم هدية جديدة للسيتي

وطن: باتت أمال فريق أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مهددة أكثر، بعدما تعادل على أرضه مع ساوثهامبتون بثلاثية لمثلها مساء الجمعة، في افتتاح الجولة 32 من البطولة.

وسجل أهداف ساوثهامبتون كل من كارلوس ألكاراز في الدقيقة الأولى، وثيو والكوت بالدقيقة 14، ودويي كاليتا كار عند الدقيقة 66، وأحرز جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20 ومارتن أوديجارد بالدقيقة 88، وبوكايو ساكا عند الدقيقة 90 أهداف آرسنال.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 75 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متقدمًا بفارق 5 نقاط أمام "حامل اللقب" مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة، وبقي في قاع جدول ترتيب المسابقة.