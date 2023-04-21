البنتاغون متخوف من وصول دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا بعد فوات الأوان

وطن: كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا لن تمتلك ما يكفي من الدبابات والأسلحة الأخرى للهجوم المضاد المحتمل، ومن المرجح أن تصل عمليات التسليم القادمة من المعدات بعد فوات الأوان.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن وثائق البنتاغون السرية التي تسربت إلى الإنترنت: "الإعلان عن وصول دبابات أبرامز إلى أوكرانيا بحلول الخريف يجعل أقوى سلاح أمريكي على بعد خطوة واحدة من الصراع".

وأضافت الوثائق: "ولكن حتى لو وصلوا في وقت مبكر، فلن يكون لديهم الوقت للوصول إلى ساحة المعركة مع بدء الهجوم المضاد الأوكراني".

بالإضافة إلى ذلك، ابتداءً من أوائل مارس/ آذار، كان لدى أوكرانيا أقل من 10000 قذيفة أمريكية من عيار 155 ملم، وكان من المتوقع أن يتم استهلاكها في غضون أيام قليلة.

ويزعم المنشور أنه خلال الـ 12 يومًا التالية، أرسلت الولايات المتحدة 30 ألف قذيفة، ويقول مصنعو القذائف في الولايات المتحدة وأوروبا إن الأمر سيستغرق عدة سنوات لتلبية طلب كييف.

المصدر: سبوتنيك