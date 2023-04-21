الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوافقان على هدنة لمدة 3 أيام

أعلن الجيش السوداني، مساء الجمعة، وقفاً لإطلاق النار بعد معارك عنيفة شهدتها الخرطوم نهاراً، بين جنوده وقوات الدعم السريع، ووسط دعوات متزايدة إلى هدنة من أجل المدنيين في أول أيام عيد الفطر.

ومساءً، أفاد شهودٌ بأنّ الاشتباكات توقّفت في أحياءٍ عدة من العاصمة، بعد إعلان الجيش وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت هدنةً صباحاً، ولم تعلّق على إعلان الجيش وقف إطلاق النار في القتال، الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل، وخلّف 413 قتيلاً و3551 جريحاً، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت نقابة أطباء السودان إنّ مستشفيات جديدة تضرّرت بشدّة في الخرطوم، وقد أصيبت أربعة مستشفيات في الأبيض الواقعة على بعد 350 كيلومتراً جنوب الخرطوم.

ومن أجل مساعدة المدنيين، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى "السماح بوصول المساعدات الإنسانية فوراً مع استمرار أعمال القتال في السودان".

ودعت الهيئة الدولية "الأطراف مرة أخرى إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني".

المصدر: الميادين