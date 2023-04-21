3 إصابات إحداها خطيرة بإطلاق نار في شجار بمنطقة الثوري بالقدس المحتلة

وطن: أُصيب 3 أشخاص، أحدهم طفل، بجراح متفاوتة الخطورة، إثر تعرّضهم لإطلاق رصاص، خلال شجار نشب في منطقة الثوري في القدس المحتلة، مساء الجمعة.

وأفاد طاقم طبي وصل إلى المكان، في بيان، بإصابة شخصين، أحدهما في الرابعة والثلاثين من عمره، وآخر في الثامنة والثلاثين، بإصابتين؛ خطيرة ومتوسطة.

كما أُصيب طفل في الـ13 من عمره، بجراح طفيفة، وفق البيان.

وذكر البيان أن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات؛ "هداسا- عين كارم"، و"هاداسا- هار هتسوفيم" و"شعاري تسيدك" في المدينة المحتلة، لاستكمال تلقّي العلاج.

المصدر: (عرب 48)