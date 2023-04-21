حُكم بالسجن مدى الحياة على البنانيّ حسن دياب بزعم تفجيره كنيسا في باريس قبل 43 عاما



وطن: حكمت محكمة الجنايات الخاصة في فرنسا على اللبنانيّ - الكنديّ حسن دياب، المتهم الوحيد بالهجوم على كنيس في شارع "كوبرنيك" في باريس، يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1980، بالسجن مدى الحياة، بعد محاكمته غيابيا.

وأدانت المحكمة دياب بتهمة "الإرهاب"؛ كما أصدرت كذلك مذكّرة اعتقال بحقه، بعد محاكمة جاءت تتويجا لعقود من التحقيق، كان فيها المتهم الوحيد.

وكانت النيابة طلبت هذه العقوبة القصوى، وهي العقوبة الوحيدة "المعقولة" ضد هذا الأكاديمي البالغ من العمر 69 عاما، قائلة إنه "لا شك في أنه منفذ هذا الهجوم الذي أدى إلى مقتل أربعة أشخاص قبل نحو 43 عاما.

وهذا الهجوم الذي استهدف الجالية اليهودية في فرنسا للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، نسبه المحقّقون بناء على معلومات استخباراتية مزعومة حينها، إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-العمليات الخاصة".

وبعد توقف طويل في التحقيق، كشفت معلومات استخباراتية في 1999، أي بعد 18 عاما على الوقائع، أسماء الأعضاء المفترضين للمجموعة التي نفّذت الهجوم وبينهم دياب بصفته من صنع العبوّة الناسفة، وحمّل الدراجة النارية بعشرة كيلوغرامات من المتفجّرات، انفجرت أمام الكنيس.

ولا تملك المحكمة سوى صور بالأبيض والأسود لهذا المتّهم في أعمار مختلفة من حياته، وتقارنها بصور للرجل الذي اشترى الدراجة النارية التي استخدمت في الهجوم، وهي صور رُسمت بناء على إفادات شهود في 1980، وفق ما تزعم السلطات الفرنسية.

ويعيش دياب في أوتاوا بكندا، وينفي تورطه في أي هجوم. ويقول محاموه إنه كان في لبنان وقت الهجوم وكان ضحية خطأ في تحديد الهوية.

المصدر: فرانس 24 + وكالات