معارك ضارية في الخرطوم رغم هدنة العيد وحصيلة القتلى تفوق الـ 400

وطن: دارت معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مواقع عدة بالعاصمة الخرطوم في يوم عيد الفطر رغم إعلان الطرفين موافقتهما على هدنة لمدة 3 أيام بمناسبة العيد.

واحتدمت حول القصر الرئاسي وسط العاصمة، كما اندلع القتال في عدد من الأحياء جنوبي الخرطوم.

وفي غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة مقتل أحد مواطنيها في السودان، وأشارت إلى الاستعداد لعملية إجلاء محتملة، لكنها أوضحت أنها لم تتخذ قرارا بعد.

من جهتها، أفادت منظمة الصحة العالمية في آخر إحصاء لها لحصيلة المعارك -التي اندلعت يوم السبت الماضي- أن 413 شخصا لقوا مصرعهم، في حين أصيب 3551 آخرون.

وفي وقت سابق، قالت قيادة قوات الدعم السريع -في بيان- إن أحياء الخرطوم تستفيق في أول أيام عيد الفطر على وقع قنابل الطائرات والمدافع الثقيلة في هجوم كاسح من الجيش.

أما قيادة القوات المسلحة، فقالت إنها تقوم بعملية تمشيط بري في كامل ولاية الخرطوم، بعد ما وصفته بـ"نجاح عملية حسم جوي استهدفت نقاط وجود المليشيات في الخرطوم فجر اليوم".

وجاء هذا عقب إعلان قوى سياسية في السودان موافقة الجيش والدعم السريع على وقف القتال خلال أيام عيد الفطر.

وتلقى قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية من رؤساء دول أفريقية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية وقطر، وذلك من أجل وقف العنف واللجوء إلى الحوار لإنهاء القتال المستمر منذ أسبوع.

الجزيرة نت