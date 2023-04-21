روسيا تحذر من خروج سباق التسلح الصاروخي في العالم عن السيطرة

وطن: حذر سفير الخارجية الروسية للمهام الخاصة، غريغوري ماشكوف، من خروج سباق التسلح الصاروخي عن السيطرة، حيث تستثمر عشرات مليارات الدولارات في تطوير الصواريخ العابرة للقارات عالميا.

وقال ماشكوف، مكلف الخارجية الروسية بقضايا السيطرة على تكنولوجيا الصواريخ: "في الواقع، يحمل سباق التسلح في مجال الصواريخ عواقب يصعب التكهن بها. ويتم استثمار عشرات مليارات الدولارات في تطوير تكنولوجيا الصواريخ. هذه العملية بدأت تخرج عن السيطرة".

ولفت إلى أنّه في إطار الخطة الاستراتيجية يجري تدريجيا إعادة توزيع رصيد إمكانيات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وقال: "يتم العمل على تحديث الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بوتيرة متسارعة حيث تعمل الصين بنشاط على بناء قدراتها الصاروخية".

وبيّن أيضا أن كوريا الشمالية "اقتحمت" مؤخرا نادي البلدان المصنعة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في حين أن دول "العتبة النووية" كـ"إسرائيل" والهند وباكستان لم تتراجع عن فكرة تصنيع صواريخ يصل مداها لأكثر من 5.5 ألف كم.

المصدر: نوفوستي