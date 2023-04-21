إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيت أمر

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء استنشافهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه منازل المواطنين في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "عصيدة"، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، باتجاه منازل المواطنين ومركباتهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة، ومنعت المواطنين من التنقل.