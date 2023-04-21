الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنَّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال داهمت مناطق الظهر وثغرة الشبك وعصيدة في بلدة بيت أمر، واعتقلت ثلاثة شبان، فيما اقتحمت عدة منازل وقاموا بتفتيشها تفتيشًا دقيقًا.

وقالت المصادر، إنّ "قوات الاحتلال اعتقلت كل من: محمد بسام خليل العلامي 20عامًا وفراس إبراهيم موسى عرار 20 عامًا وبلال عبد الرحمن إسماعيل عوض 21 عامًا وهو أسير سابق، وتم نقلهم إلى معسكر عصيون شمال بيت أمر".

وبينت المصادر، أنّه "أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين، تم علاجهم ميدانيًا".

وفي القدس ، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الرحمن البشيتي ومحمد الديسي، بعد مداهمة منزل عائلاتهم، فيما اعتقلت الأسير المحرر قصي داري من منزله في بلدة العيساوية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عبد الكريم محمد بشارات من بلدة طمون جنوب طوباس، أثناء مروره عبر حاجز حوارة جنوب نابلس.

وتشن قوّات الاحتلال الصهيوني، بشكل يومي، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، إذ اعتقلت، خلال العام الماضي، نحو (7000) فلسطينياً/ة، من بينهم أكثر من (882) قاصر/ة وطفل/ة، و(172) من النّساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (2409) أمر اعتقال إداري.