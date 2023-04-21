الأردن.. العثور على جثمان الضابط الذي جرفته السيول في وادي عربة

وطن: عثرت القوات المسلحة الأردنية على جثمان الملازم أول المثنى مفلح الشقيرات الذي فقد أثناء قيامه بوظيفته الرسمية، بعدما جرفته السيول في منطقة وادي عربة، وذلك بعد 11 يوما من البحث.

وقال مصدر عسكري مسؤول في "القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي"، إن عمليات البحث والتفتيش، أسفرت عن العثور على جثمان الشقيرات، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتابع إجراءات تشييعه إلى مثواه الأخير.

وكانت القوات المسلحة أفادت الأسبوع الماضي، بأن السيول جرفت آلية عسكرية أثناء الواجب الرسمي لإحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة وادي عربة، أثناء تفقد الوظائف على الواجهة الحدودية.

ولفتت القوات المسلحة الأردنية إلى أن الظروف الجوية من أمطار وسيول وما خلفته من تغيير معالم المنطقة، إضافة إلى تشكل برك مائية وانجراف التربة، صعبت من مهمة علميات البحث والتفتيش.