واشنطن بوست: أوكرانيا خططت سرا لقصف القوات الروسية في سوريا

وطن: نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية -عن وثائق سرية مسربة- أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أعدت مخططا سريا لتنفيذ هجمات ضد القوات الروسية في سوريا بمساعدة كردية.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن ضباطا في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بحثوا تدريب عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وأن الأخيرة سعت للحصول على تدريب وأنظمة دفاع جوي، واشترطت ضمان بقاء دورها في دعم العمليات الأوكرانية سريا.

وأشارت الوثائق السرية -التي نشرتها "واشنطن بوست"- إلى أن تركيا كانت على علم بالمخطط، وأن المسؤولين الأتراك سعوا لتجنب رد فعل محتمل.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن الرئيس الأوكراني أمر بوقف المخطط السري في ديسمبر/كانون الأول 2022، غير أن الوثائق المسربة التي تتضمن معلومات استخباراتية جمعت بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني الماضي تشرح كيف خططت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لتنفيذ هجمات على القوات الروسية في سوريا، بشكل لا يورط الحكومة الأوكرانية بشكل مباشر.

والوثائق المسربة هي التي نشرها جاك تيكسيرا المجند في الحرس الوطني الجوي الأميركي في منصة "ديسكورد"، والذي يتابع قضائيا في محكمة فدرالية في بوسطن "بتهمة تخزين ونقل معلومات متعلقة بالدفاع الوطني من دون تصريح".