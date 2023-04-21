جيش الاحتلال يختبر "نظام إنذار" في أوكرانيا الشهر المقبل

وطن: أفاد موقع أكسيوس بأن دولة الاحتلال ستختبر نظام إنذار بأوكرانيا الشهر المقبل، لافتا إلى أن هذا النظام سيكون أكثر قدرة من تقنية الكشف عن الصواريخ الحالية إلا أنه لا يمكنه إيقاف الصواريخ.

وذكر أكسيوس نقلا عن مسؤولين في كييف وتل أبيب أن ضباطا عسكريين من جيش الاحتلال التقوا مع نظرائهم الأوكرانيين في بولندا مرات عدة في الأشهر الأخيرة لترتيب المحاكاة، على أن تجرى في كييف، وإذا نجحت، فسيتم توسيعها لتشمل مدنا أوكرانية أخرى.

وكانت إسرائيل استخدمت هذا النوع من الأنظمة منذ العام 2005.

ووفقا لتقرير أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن نظام الإنذار "يستخدم مزيجا من أجهزة الرادار والأجهزة الكهروضوئية للكشف عن إطلاق القذائف والصواريخ والطائرات بدون طيار، وتصنيف الحجم والتهديد الذي تمثله، وتحديد المناطق المعرضة للخطر على الخريطة "، ويتلقى سكان هذه المناطق بعد ذلك تنبيهات عبر الهاتف الذكي أو التلفزيون أو الراديو تنصحهم بالبحث عن مأوى.

ونقل "أكسيوس" عن مصادر قولها إن النظام سيحتاج إلى تعديل ليحسب مساحة أوكرانيا الشاسعة، وللكشف عن الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدمها القوات الروسية، والتي هي أكثر تطورا من غيرها.