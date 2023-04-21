مقتل حارس رئيس بلدية الطيبة في جريمة إطلاق نار

وطن: قتل حارس أمن شخصي لرئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور، في جريمة إطلاق نار ارتكبت بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، عشية عيد الفطر، وسط تصاعد مستمر لمستوى الجريمة في المجتمع العربي في الداخل المحتل.

وعُلم أن الجريمة ارتكبت أمام منزل رئيس البلدية، بالقرب من المنطقة الصناعية في الطيبة.

والضحية هو الشاب أدير وهيب غانم (25 عاما) من سكان قرية المغار شمالي البلاد.

ونقل المصاب وهو في حالة خطيرة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، قبل أن يتم الإعلان لاحقا عن وفاته متأثرا بجراحه الخطيرة.

وفي التفاصيل، جاء أن مجهولا اقترب من مدخل منزل رئيس البلدية، حيث تواجد حارس الأمن، وأطلق عليه الرصاص من مسافة قريبة.

ووصلت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال إلى مكان الجريمة، وقامت بإغلاق المنطقة.