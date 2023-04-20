الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق في حادثة وفاة المواطن الصوفي في مركز شرطة رفح

وطن: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في بيان صحافي بانها حادثة وفاة المواطن محمد عبد الله الصوفي (43 عاماً) من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فجر اليوم الخميس الموافق 20/4/2023 المحتجز لدى المكافحة في مركز شرطة رفح.

وطالبت الهيئة المستقلة النيابة العامة بالتحقيق في ظروف حادثة الوفاة، وإجراءات التدخل الطبي داخل مركز الشرطة، ونشر نتائج التحقيق، وقالت الهيئة بانها ستستمر في المتابعة مع عائلة المتوفى ومع الجهات ذات العلاقة، وفي انتظار صدور تقرير الطب الشرعي حيث تم تشريح جثمان المتوفي.

ووفق توثيقات الهيئة فإن أفراداً من مكافحة المخدرات توجهوا إلى منزل المواطن المذكور بعد عودته وابنه عبد الله محمد الصوفي (16 عاماً) من جمهورية مصر العربية مساء الأربعاء 19/4/2023، وقاموا بتفتيشه دون إبراز إذن من النيابة العامة، وألقوا القبض عليهما ونقلوهما إلى مركز شرطة رفح، وجرى التحقيق معهما بشكل منفرد (وفق إفادة ابن المتوفى) الذي ادعى تعرضه (الابن) للضرب وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين خلال التحقيق معه.

وأوضحت وزارة الداخلية في غزة في تصريح صحافي، أن المواطن الصوفي توفي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، إثر تدهور صحي مفاجئ بعد توقيفه لدى شرطة رفح، حيث تم نقله على الفور للمستشفى إلا أنه فارق الحياة، وأن الداخلية باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

وبناء على تفويض من عائلة المتوفى، حضرت الهيئة عملية تشريح الجثة في قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بغزة، واطلعت على التفاصيل، حيث بين تقرير المستشفى أن المواطن وصل إلى قسم الاستقبال في مستشفى الشهيد ابو يوسف النجار الحكومي برفح، الساعة 00:59، بتاريخ 20/4/2023 جثة هامدة دون وجود علامات حيوية.