اشبيلية ويوفنتوس إلى نصف نهائي الدوري الاوروبي

وطن: قاد الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية الإسباني إلى الدور نصف النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، بتسجيله ثنائية في الفوز الكاسح 3-0 على ضيفه مانشستر يونايتد الانكليزي في اياب ربع النهائي، بعد تعادل الفريقين 2-2 ذهابًا.

فيما تجاوز يوفنتوس الإيطالي بصعوبة إلى نصف نهائي مسابقة "يوروبا ليغ"، بتعادله مع مضيفه سبورتينغ البرتغالي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما في العاصمة البرتغالية.

وكان يوفنتوس فاز بشق الأنفس في مباراة الذهاب على أرضه بهدف وحيد، فيما كان قد تعادل اشبيلية مع مانشستر يونايتد، على أرض الأخير بهدفين لمثلهما.

ويأتي تأهل الفريق الإيطالي بعد ساعات من قرار أعلى محكمة رياضية في إيطاليا بتعليق عقوبة حسم 15 نقطة من رصيده في الدوري على خلفية نشاط مالي غير مشروع.

وبهذا القرار، يعود عملاق تورينو إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري مع 59 نقطة، لكن يتعيّن عليه انتظار حكم جديد من المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم والتي فرضت العقوبة الأصلية.