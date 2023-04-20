المعارك تتواصل في السودان عشية عيد الفطر

وطن: تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم السادس على التوالي وعشية عيد الفطر المبارك، في مناطق مختلفة من مدن العاصمة السودانية الخرطوم، رغم هدنة لم تستطع إيقاف القتال بشكل كامل.

ولم تصمد هدنة الأربع وعشرين ساعة التي انتهت عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، كثيرا، حيث نفذت أثناءها، مقاتلات تابعة للجيش عدة ضربات جوية في غرب أم درمان وجنوب الخرطوم، مما أدى إلى انهيار عدد من المباني وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

وشوهدت أعمدة دخان كثيفة في المنطقة القريبة من مطار الخرطوم الدولي ومحيط القيادة العامة للجيش حيث لا تزال معارك عنيفة تدور بين الجانبين وسط غموض كبير في حجم سيطرة كل طرف من الطرفين، وشوهدت أعداد كبيرة من قوات الدعم السريع تتمركز في مناطق وسط الخرطوم خصوصا حول منطقتي المطار والقيادة العامة للجيش، وفي شارعي المطار وعبيد ختم في شرق الخرطوم، في حين تتواجد نقاط ارتكاز للجيش في الطرق المؤدية إلى بعض أحياء جنوب الخرطوم.

وتتضارب التصريحات بين الجانبين حول السيطرة على المواقع الحيوية، ففيما أعلن متحدث باسم الجيش السيطرة الكاملة على الأوضاع، نشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو لجنودها من داخل القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم، وأكدت سيطرتها كذلك على وزارة الداخلية وعدد من المباني التابعة لها.

وفي الجانب الآخر، يقول الجيش إنه تمكن من استلام معظم مقار قوات الدعم السريع المنتشرة في عدد من مناطق وسط وجنوب وشرق وغرب الخرطوم وفي مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، لكن مصادر أمنية أكدت أن الدعم السريع عمل خلال الأسابيع الماضية على التموضع خارج المقار المعروفة التي كان معظمها قد أخلي أصلا قبل السيطرة عليه من قبل الجيش.

وشهدت الساعات القليلة الماضية انتشارا كثيفا لقوات الجيش والدعم السريع في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري وعدد من مدن ومناطق البلاد الأخرى، كما تنتشر قوات الدعم السريع على طول الطريق الرابط بين الخرطوم وولاية الجزيرة في وسط البلاد، وسط أنباء عن سيطرتهم على نحو 70 في المئة من إقليم دارفور المتاخم لدولتي تشاد وأفريقيا الوسطى.

وكشف كل من الجيش والدعم السريع عن أسر المئات من الضباط والجنود، وأظهرت مقاطع فيديو سقوط أكثر من 300 مقاتل تابعين للدعم السريع في يد الجيش، بينما نشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو أيضا لضباط أحدهما برتبة اللواء تقول إنها أسرتهم خلال الساعات الماضية.

(المصدر- سكاي نيوز)