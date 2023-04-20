وزير الحرب الاسرائيلي: نحن في نهاية عصر المواجهات المحدودة

وطن: اعتبر وزير الحرب الاسرائيلي، يوآف غالانت، أننا في "نهاية عصر المواجهات المحدودة"، مشيرا إلى "حقبة أمنية جديدة فيها تهديد حقيقي (لإسرائيل) في جميع الساحات في نفس الوقت".

وأضاف غالانت في إحاطة أمنية للمراسلين العسكريين في وسائل الإعلام العبرية، "لقد عملنا لسنوات بناء على افتراض أنه يمكن إجراء مواجهات محدودة، لكن هذه ظاهرة آخذة في التلاشي. اليوم، هناك ظاهرة ملحوظة ومتصاعدة لتوحيد الساحات".

وبسبب التصور الذي يتبلور لدى مسؤولي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن "توحيد الساحات"، فإنهم يخططون لتخصيص عشرات المليارات من الشواكل لتعزيز ميزانية الأمن على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وذكر غالانت أن "إيران أقرب من أي وقت مضى إلى القدرة النووية العسكرية. في مواجهة هذا التهديد، يجب التصرف بإحدى طريقتين: عمل عسكري أو تهديد عسكري موثوق"، وتابع أن "إيران تشعر بثقة متزايدة بالنفس".

وأضاف أن إيران تعتبر أن "الغرب مرتدع ويفتقر إلى الأدوات الفعالة ضدها، بينما تنشغل إسرائيل بالتعامل مع وكالاء إيران، فإنها تزداد قوة اقتصاديًا وعسكريًا وهذا يعطيها مجالًا للعمل. هذا شيء يجب أن يسلبنا القدرة على النوم".

وعن "الجبهة الشمالية"، في إشارة إلى لبنان وسورية، قال غالانت إن إسرائيل تواصل "إلحاق الضرر بشكل منهجي بالأملاك والقدرات الإيرانية في المنطقة. لن نسمح لإيران بإنشاء جيش في سورية، ولن نسمح بأن تحول الجولان إلى لبنان آخر".

وأضاف أنه "لن نسمح للأراضي السورية بأن تكون نقطة انطلاق لأسلحة متطورة نحو لبنان. نحن نعمل على كل هذا على نطاق واسع. منذ أن توليت منصبي، ضاعفنا معدل الهجمات في سورية في الربع الأول من عام 2023".

وتابع: "نحن نلحق ضررًا منهجيًا عبر القدرات الاستخباراتية والعسكرية".