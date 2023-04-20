السعودية وفرص إخراج العالم العربي من أزماته

هل المملكة العربية السعودية تستطيع اخراج العالم العربي والإسلامي والشرق الاوسط من ازماته والمحافظة على الامن الداخلي

كتب:عبدالرحيم الريماوي

يتطلع الكل الفلسطيني، السياسي والاجتماعي، بتفاؤل الى الدور الذي يمكن ان تلعبه السعودية إيجابيا، لانعاش ملف الحوار الفلسطيني الداخلي او المصالحة بين حركتي فتح وحماس وانهاء "حالة الانقسام الأسود" التي ادخلت الشعب الفلسطيني في أزمات سياسية واجتماعية، بعد الاجتماع الذي عقد في السعودية بين محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس محمود عباس، واكد الجانبان فهي أهمية مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، في ظل اشتعال الصراع الفلسطيني العربي الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، ودعوة رئيس الحكومة الاحتلالية الى تدخل أميركي في الشرق الأوسط، يهدف الى نسف التقارب بين الرياض وطهران.

الكل العربي مدرك ان التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط سيزيد من الهيمنة من خلال تفجير حروب لتجزئة وتقسيم العالم العربي والإسلامي الى دويلات متحاربة ومتصارعة، بعد ان فقد نتنياهو وحلفاءه اليمنيين حسم الصراع لصالح إقامة "دولة الاحتلال التلمودية" على ارض فلسطين التاريخية، وفقا لتصورهم من نهر النيل حتى نهر الفرات، بعد ان اتهم نتيناهو أن "95% من المشاكل في الشرق الأوسط تنبع من إيران" بعد ان فقد الاحتلال الاحلالي قوة الردع بعد اطلاق اكثر من 34 صاروخا من لبنان وإطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا إضافة الى الصواريخ الجاهزة للانطلاق من قطاع غزة.

الاجتماع السعودي الفلسطيني، من المؤكد انه تم مناقشة الجهود المبذولة "لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي" لتهيئة حل الازمة الفلسطينية والانطلاق نحو حل سياسي للقضية وتحقيق الحقوق الوطنية "وحق تقرير المصير" وفق قرارات الشرعية والقانون الدولي، يساهم في إعادة لململة الصف العربي والإسلامي في ظل الحديث الدولي عن وضع نهاية للنظام الدولي الأحادي القطبية، فروسيا الاتحادية والصين تعملان بالتنسيق مع دول دولية واقليمية بالعمل على بناء نظام دولي جديد أساسه تأسيس نظام دولي ثنائي القطبية أو متعدد الأقطاب، بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية والمنافسة الصينية الأميركية الحالية حول تايوان.

المصالحة العربية التي تقودها السعودية تهدف الى تصفير الازمات العربية المستمرة في "سوريا واليمن وليبيا والعراق" والعرب والمسلمين يتطلعون بأمل وتفاؤل لتحقيق المصالحة العربية بما يخدم العالم العربي والإسلامي ويعيد الوطن العربي الى مكانته الدولي والإقليمي في العالم.

السؤال هل تستطيع المملكة العربية السعودية اخراج العالم العربي والإسلامي من ازماته ليتعافى من ازماته التي لعبت الإدارات الامريكية المتعاقبة في اشعالها منطقة الشرق الأوسط والاقليم، فهل السعودية قادرة على توفير الفرص الذهبية والمناخات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لإخراج الوطن العربي من حالة الاحتراب والمناكفات الطائفية والقبلية التي اشعلها الاحتلال والإدارات الامريكية المتعاقبة؟

السعودية بالتنسيق مع دول عربية ودول الإقليم ينتظر منها ان تقدم مبادرات سياسية واجتماعية واقتصادية لإنقاذ منطقة الشرق الأوسط ودول الإقليم، بعد تصفير الازمات والمناكفات بين الدول والأنظمة السياسية بهدف الحفاظ على الوحدة والهوية العربية لخدمة الأهداف العربية والإسلامية "في ظل قيام أمريكا بشيطنة العرب والمسلمين"، وان تسعى لقبر المناكفات التي استمرت على مدار ما يزيد عن عقد من الزمان، والتخلي عن أوهام "الانتصار" و"فرض الإرادة" والقبول بمفهوم المشاركة تسمح التعددية السياسية والراي والرأي الاخر لتنتصر الوحدة والهوية العربية وحل جميع المشكلات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية السياسية العربية والشروع في العمل على دور عربي على المستويين "الدولي والإقليمي" بتبني سياسات تعلي الإرادة الشعبية لبناء هوية ووطن عربي من خلال اعتماد دورية الانتخابات الشفافة في كل دولة عربية لحلحلة المسائل والأزمات العربية المعقدة والمتشابكة والمحافظة على الامن العربي والشرق اوسطي الداخلي.

الدول العربية مطالبة بلعب دور في مساعدة السودان في تجاوز أزمته التي تنذر بعواقب وخيمة، وكل عام والشعب الفلسطيني والعربي بالف خير.