غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر

وطن: أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر.

وقال المفتي "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شوال لهذا العام 1444 هـ، ثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر".

وأضاف: "من رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، ومسرى الرسول محمد نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونهنئ شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، بحلول هذا العيد، كما نهنئ القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، داعين المولى عز وجل أن يهيئ لأمتنا الخير والرشاد، والعز والتمكين، ونسأله سبحانه أن يمن علينا بتحرير أرضنا، وقدسنا، وأقصانا، وأسرانا".

وكان المفتي، قد أعلن أن موعد صلاة عيد الفطر لهذا العام 1444ه، سيكون الساعة الخامسة وخمس وثلاثون دقيقة صباحا، حسب التوقيت الشتوي للمسجد الأقصى المبارك.

وحث المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكرا بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علما أن صدقة الفطر قُدرت هذا العام بعشرة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.