الصين تعترف بالعملات الرقميّة كممتلكات رسميّة

وطن: اعترفت محكمة في هونغ كونغ مؤخّرًا، بالعملات الرقميّة كممتلكات شخصيّة، في أحد الأحكام الأخيرة بمنصّة تداول العملات المشفّرة "جيت كوين" المغلقة الآن. ويعدّ هذا الحكم بداية في التعامل مع العملات الرقميّة، بشكل رسميّ.

وعندما يتعلّق الأمر بالعملات المشفّرة، فإنّ الحكومات في جميع أنحاء العالم، تبدو مرتبكة بشأن التعامل معها، وفي حين تصفها بعض الحكومات على أنّها "سلعة"، فإنّ هيئة الأوراق الماليّة والبورصات الأميركيّة تصنيفها على أنّها "أوراق ماليّة".

وشاركت شركة المحاماة الشهيرة "هوجان لوفيلز" تفاصيل هذه القضيّة في إحدى مدوّناتها الأخيرة.

وقالت المحكمة في هونغ كونغ، إنّه يمكن الاحتفاظ بالعملات المشفّرة على أنّها "أمانة"، حيث خلصت المحكمة إلى أنّ العملات الرقميّة هي خصائص يمكن الاحتفاظ بها كأمانة".

وجاء في القضيّة "وجدت أنّ العملات الرقميّة، تمتلك بطبيعتها جميع سمات الملكيّة".

وبحسب خبراء، فإنّ هونغ كونغ بدأت باتّخاذ خطوات إيجابيّة نحو اعتماد العملات الرقميّة والمشفّرة، بهدف أن تصبح مركزًا لها في المستقبل القريب.