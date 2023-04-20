وكالة بيت مال القدس تختتم برامجها الرمضانية بتوزيع كسوة العيد للأيتام

وطن: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الخميس، برامجها الاجتماعية لشهر رمضان، في المدينة المقدسة بتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك على 300 من الأيتام المكفولين من قبل الوكالة.

وساهم برنامج الوكالة للتنشيط المجتمعي في القدس وبرنامج المساعدة الاجتماعية هذا العام في تقديم المساعدة لنحو ألف عائلة مقدسية محتاجة، وفي إسعاد الأيتام والتخفيف من عوزهم.

ووضعت الوكالة برنامجا للرعاية الاجتماعية للأيتام المكفولين داخل أسرهم، يؤمن المتابعة المستمرة لأحوالهم المعيشية في كافة المناسبات سواء تلك المتعلقة بالأعياد أو الدراسة وكذا في الأنشطة والبرامج اللامنهجية التي يستفيدون منها.