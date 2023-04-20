الإفراج عن الأسير أحمد جلامنة من جنين بعد 20 عاما من الأسر

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسير أحمد محمد حسن جلامنة من مدينة جنين، بعد أن أمضى 20 عاما في سجون الاحتلال.

وقال المحرر جلامنة، إن أسرى "فتح" في سجون الاحتلال يؤكدون وقوفهم خلف الرئيس محمود عباس الثابت على الثوابت والمتصدي لكافة المؤامرات التي تستهدف مشروعنا الوطني.

وأضاف أن الأسرى يدعون أبناء شعبنا ومؤسساته إلى الوقوف إلى جانبهم ومواصلة الفعاليات المساندة للأسرة في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها جراء سياسات الاحتلال، خاصة الإهمال الطبي المتعمد.

وقال إن رسالة الاسرى إلى شعبنا التوحد ورص الصفوف، باعتبارها السبيل الوحيد والسلاح الأقوى لشعبنا في مواجهة الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير جلامنة عبر حاجز الظاهرية في الخليل من سجن النقب.