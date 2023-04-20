تقديرات الاحتلال الأمنية: حزب الله يقف وراء تفجير مجدو

رام الله - وطن للانباء: قالت مصادر عبرية ان التقديرات الرسمية لأجهزة الاحتلال الأمنية، تشير إلى أن "حزب الله" اللبناني يقف وراء التفجير الذي وقع في مفترق مجدو، في 13 آذار/ مارس الماضي.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم، الخميس ان نشر هذه التقييمات ياتي بعد قرابة 40 يوما على التفجير الذي وقع في مجدو شمال فلسطين المحتلة.

وكشف جيش الاحتلال في وقت سابق تفاصيل "الحدث الأمني الخطير" الذي قالت وسائل الإعلام العبرية إنّه وقع في الفترة الماضية في شمال فلسطين المحتلة، والذي دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى اختصار زيارته إلى ألمانيا انذاك.

وقالت إذاعة الجيش في بيان لها تحت اسم "سُمح بالنشر"، إنّ "لبنانياً دخل إلى فلسطين المحتلة ووضع عبوة ناسفة عند مفترق مجيدو"، شمال فلسطين، وأضافت الإذاعة أن "قوات الاحتلال تمكنت من قتله لاحقاً، وعثرت بحوزته على حزام ناسف".

وأضافت الإذاعة أنّ جيش الاحتلال يقوم بالتحقيق في ما إذا كانت هنالك أي علاقة لحزب الله بهذه العملية.