وفاة الكاتب والصحفي أحمد جابر

وطن: توفي اليوم االخميس الكاتب والصحفي أحمد مصطفى جابر في تركيا.

ونعت الجبهة الشعبيّة رفيقها المثقّف الوطني والكاتب والصحفي أحمد مصطفى جابر، الذي وافته المنية صباح اليوم في منفاه بتركيا؛ نتيجة تعرّضه لأزمةٍ قلبيّةٍ مفاجئة.

وأكدت الجبهة أنّ برحيل جاابر ، تكون الجبهة وقضيّتنا الوطنيّة، قد خسرت أحد الفرسان الذين جمعوا بين امتشاق بنادق الكفاح الوطني في ساحات المواجهة مع العدو، عبر حدود فلسطين الشماليّة، وامتشاق سلاح الكتابة والثقافة الوطنيّة التقدّميّة والعمل الإعلامي من خلال عمله في مجلّة الهدف الناطقة باسم الجبهة وبوّابتها الإخباريّة، حيث أسهم في كتابة مئات المقالات السياسيّة والثقافيّة والتحليلات الاستراتيجيّة والتقارير الغنيّة والمواد المترجمة الصادرة من مراكز العدو الصهيونيّ؛ الإعلاميّة والسياسيّة والأمنيّة، وغيرها من الدوائر الغربيّة.

نبذة من سيرته الذاتيّة والنضاليّة:

- مواليد عمان الأردن ١٩٦٩

- حاز على إجازةٍ في علم النفس التربوي من جامعة دمشق - سوريّة.

- متزوج وله ولدان وبنت.

- تخرّج في الكليّة العسكريّة في ليبيا قادة سرايا، وشارك في العديد من الدورات النظريّة المتنوّعة.

- كُلّف ورفاقه بمهمّاتٍ قتاليّةٍ على حدود فلسطين الشمالية.

- عمل في مكتب الأمين العام المؤسّس القائد د. جورج حبش سنواتٍ عدّة.

- شَغَلَ منصب سكرتير تحرير مجلّة الهدف، ثمّ المحرّر والمنفّذ للمجلّة حتى رحيله.

- شغَل عضويّة اللجنة المركزيّة الفرعيّة لمنظّمة الجبهة في سوريّة.

- أصدر عددًا من القصص الأدبيّة، والكتب، ومئات المقالات والدراسات والترجمات الاستراتيجيّة والسياسيّة والأمنيّة والثقافيّة.

- عضو اتّحاد الكتّاب والصحفيّين الفلسطينيّين.