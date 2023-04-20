إندونسيا وماليزيا تعلنان السبت أول ايام عيد الفطر

وطن: أعلنت كل من إندونسيا وماليزيا، الخميس تعذر رؤية هلال شهر شوال، معلنتين بذلك أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 أبريل/نيسان، بينما تنتظر دول عربية استطلاع رؤية هلال شوال عقب مغرب الخميس.

ويترقب المسلمون حول العالم رؤية الهلال، الذي يعلن نهاية شهر رمضان وبداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، بعد جدل واسع أحدثته تصريحات سابقة لمركز الفلك الدولي، قال فيها إن رؤية الهلال الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالمين العربي والإسلامي.

وبالتالي يكون السبت هو أول أيام عيد الفطر، فيما رجحت التوقعات الفلكية أن يصادف عيد الفطر الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري، إلا أن إمكانية رؤية الهلال غير ممكنة في العديد من الدول العربية والإسلامية.

من جانبه، قال ملهم هندي، المختص بعمل الفلك في جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، إن رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس غير ممكنة بالعين المجردة، لافتاً إلى أنه وبحسب المعطيات الفلكية، فإن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر 2023.

وقال الهندي: من ظهر غد الخميس بعد كسوف الشمس ستنتشر صور مثل هذه لـهلال العيد بتقنية CCD وهي تقنية تصوير في الأشعة تحت الحمراء، وهي غير معتبرة شرعياً؛ لأنها تصور في أشعة فوق القدرات البشرية، ولفت إلى أن المعتبر شرعاً في الفتاوى التي تأخذ بالرؤية هي الرؤية بالعين المجردة أو الرؤية بالعين باستخدام الأجهزة المقربة (تلسكوب، منظار..)، حسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20/ 4/ 2023م.

وطلبت المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.