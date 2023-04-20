دولة الاحتلال تفتتح سفارة في تركمانستان.. "على بعد 17 كلم من إيران"

وطن: وصل وزير خارجية دولة الاحتلال، إيلي كوهين، إلى تركمانستان لافتتاح سفارة تل أبيب لدى عشق آباد، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 29 عاما.

وقال كوهين عبر حسابه على تويتر: "هبطت في تركمانستان في زيارة تاريخية بعد 29 عاما، من آخر زيارة لوزير إسرائيلي هنا".

وأضاف: "جئت لافتتاح سفارة على بعد 17 كيلومترا من الحدود مع إيران، ولعقد سلسلة لقاءات مع الرئيس ومسؤولين آخرين".

واستطرد: "للعلاقات مع تركمانستان أهمية أمنية وسياسية كبيرة، وهذه الزيارة ستعزز مكانة دولة إسرائيل في المنطقة".

من جانبها، قالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إنه "من المتوقع أن يلتقي كوهين مع الرئيس سردار بردي محمدوف ويفتتح المبنى الدائم للسفارة الإسرائيلية".

والتقى كوهين خلال زيارته وزير الخارجية رشيد ميريدوف، وقادة الجالية اليهودية في تركمانستان.