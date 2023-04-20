الاحتلال يمدد توقيف الأسيرة المصابة فاطمة شاهين

وطن: مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، توقيف الأسيرة المصابة فاطمة شاهين 8 أيام بذريعة استكمال التحقيق، علماً بأن جلسة المحكمة عقدت بدونها نظراً لوضعها الصحي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المصابة شاهين اعتقلت قبل عدة أيام، بعد أن أطلق جيش الاحتلال الرصاص عليها وأصابها في منطقة البطن، شمال مخيم العروب في مدينة الخليل، وجرى نقلها بعد ذلك إلى مستشفى "شعاري تسيديك" الإسرائيلي.

يذكر أن المصابة فاطمة شاهين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بالغة من العمر (33عاماً) وهي متزوجة وأم لطفل.