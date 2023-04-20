مظاهرة حاشدة في سدني تنديداً بإعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد الاقصى

وطن: نظمت مجموعات التضامن مع فلسطين في استراليا، مظاهرة حاشدة وسط العاصمة سدني، رفضا لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على المصلين في المسجد الاقصى، بمشاركة من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية وأعضاء برلمان ومتضامنين أستراليين.

وقال بشير صوالحه نائب رئيس الاتحاد العربي الاسترالي وعضو اقليم فتح في استراليا، وهو ابرز نشطاء الجالية الفلسطينية في استراليا، إن المتظاهرين طالبوا المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة لشعبنا، واتخاذ إجراءات رادعة للاحتلال ودعم نضال الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق حريته واستقلاله.

ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات ضد جرائم الاحتلال المتكررة بحق الشعب الفلسطيني .