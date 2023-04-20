الاحتلال يتخوف من امتناع أمريكا عن مدّه بالذخائر إذا اشتعلت حرب

وطن: حذر الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، أهارون زئيفي فركاش، من تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى امتناع واشنطن عن تزويد جيش الاحتلال بأسلحة وذخائر في حال اندلعت الحرب ونفد مخزونه.

وأشار فركاش، إنه توجد في هذه الفترة "شرارة" يمكن أن تؤدي إلى اشتعال أكثر من جبهة واحدة، بحسب ما قاله في بودكاست نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس".

وتطرق إلى تحذير "أمان" من نشوب حرب، على إثر التصعيد العسكري قبل أسبوعين، الذي شمل إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان وقطاع غزة وسوريا باتجاه الاحتلال، في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى. وقال إن هذا التحذير "من الحالات المعدودة التي تقول أمان فيها للمستوى السياسي: انتبهوا، توجد هنا إمكانية لتصعيد كبير جدا".

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ويرتبط هذا التحذير بالأزمة السياسية الإسرائيلية الداخلية على خلفية خطة حكومة الاحتلال لإضعاف جهاز القضاء. وقال فركاش في هذا الخصوص إن "بإمكاني القول بصورة واضحة إنه وفقا للمعلومات الاستخباراتية، يتضح أن الخصوم يدركون أنه يوجد هنا شرخ آخذ بالاتساع، برأيهم وبرأي قسم منا".

واعتبر فركاش أنه "يوجد في المنطقة تكتل متعدد الجبهات: تقدم البرنامج النووي الإيراني، وقابلية اشتعال هائلة في الحلبة الفلسطينية وحزب الله. وعندما تربط المحور الشيعي بين إيران وحزب الله والتكتل المتعدد الجبهات، فإنه ينبغي إصدار التحذير وأعتقد أن تحذير أمان يستند إلى معلومات استخباراتية".