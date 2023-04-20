إيران: أجبرْنا غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح مع دخولها مياه الخليج

وطن: قال قائد البحرية الإيرانية شهرام إيراني للتلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، إن أسطول الجمهورية الإسلامية أجبر غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح لدى دخولها مياه الخليج.

وأضاف: "كانت الغواصة الأمريكية تقترب وهي مغمورة تحت السطح، لكن الغواصة الإيرانية فاتح رصدتها ونفذت مناورات لإجبارها على الصعود إلى السطح، أثناء مرورها عبر مضيق (هرمز). ودخلت أيضاً مياهنا الإقليمية، ولكنها صححت مسارها بعدما تلقت إنذاراً".

كانت البحرية الأمريكية قد قالت، يوم السبت، إن الغواصة فلوريدا، التي تعمل بالطاقة النووية، والمزودة بصواريخ موجهة، تعمل في الشرق الأوسط دعماً للأسطول الخامس الأمريكي، الذي يتخذ من البحرين مقراً له.