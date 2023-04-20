عمار دويك لوطن: هناك ضمانات قانونية وسياسية لتنفيذ حقوق المعلمين المالية والنقابية

رام الله – وطن: دعت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمؤسسات الأهلية والشخصيات ومجالس أولياء الأمور والقوى المدنية والوطنية الشريكة في مبادرة إنهاء ازمة المعلمين جميع المعلمين والمعلمات الانتظام بالعملية التعليمية مباشرة بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتزام المعلمين ووزارة التربية بتعويض جدي ونوعي للطلبة عن الفاقد الذي حصل بسبب الازمة، معولين بذلك على وعي المعلمين وحسهم والتزامهم التربوي والوطني تجاه الطلبة واتجاه رسالتهم السامية، ومن أجل الحفاظ على العام الدراسي وإنقاذ العملية التعليمية وضمان حق طلبتنا في الوصول الى التعليم.

وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار دويك في تصريحات لوطن ان المعلمين حصلوا على بعض حقوقهم بالفعل، وهناك حقوق عليها ضمانات قانونية تتعلق بعلاوة (10%)، موضحا " هذه الضمانة توفرت بعد العودة والتنسيق مع نقابة المحامين والتي قدمت لنا صيغة مختلفة لتضمينها في قسيمة الراتب بما يخص (علاوة 10 %) وقد جرى التعديل على القسيمة وتضمين الصيغة المطلوبة، والتي تجعل الحكومة ملزمة بتنفيذها.

وأضاف دويك " نحن نرى ان حقوق المعلمين اما تحققت او خطت خطوات مهمة نحو الدمقرطة"، موضحا " ان لجنة الانتخابات قررت المشاركة معنا في الدعم الفني"، مشيرا ان هناك ضمانة قانونية لحقوق العاملين المالية، وضمانة سياسية تتمثل باللجنة المركزية لحركة فتح وجبريل الرجوب وتصريحاته في الاعلام، وكذلك ضمانة حركة فتح ممثلة بالرئيس.

ولفت دويك ان الاتحاد العام للمعلمين أجرى تعديلات على الأنظمة الداخلية وفق توصياتنا، وبدأت المشاورات والإجراءات بالتنسيق مع لجنة الانتخابات حول التحضير ومناقشة كيفية اجراء الانتخابات وفق اعلى المعايير، مضيفا بعد انتهاء إجازة العيد سيعقد اجتماعا دعا له جبريل الرجوب بحضور الهيئة المستقلة ولجنة الانتخابات والمنظمات الشعبية واتحاد المعلمين لوضع خارطة طريق للعملية الانتخابية والرقابة عليها



وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمؤسسات الأهلية والشخصيات ومجالس أولياء الأمور والقوى المدنية والوطنية الشريكة في مبادرة إنهاء إنها تابعت بقلق ازمة المعلمين تجدد الإضراب في فبراير/شباط الماضي، وحملنا مسؤولية عودة حالة التعطيل في العملية التعليمية لاتحاد المعلمين الذي تراجع عن التزاماته في دمقرطة الاتحاد، وللحكومة الفلسطينية التي لم تقم بما يلزم لتجنب تجدد الازمة. وقد وقفنا، وما زلنا، مع حقوق المعلمين المشروعة ومطالبهم العادلة. وعلى مدار أكثر من سبعين يوما من الازمة ونحن في حالة اجتماعات مستمرة وتواصل دائم مع أصحاب الاختصاص وذوي العلاقة في الحكومة والاتحاد والمعلمين.

وأضافت الهيئة والمؤسسات "تابعنا بارتياح مصادقة المجلس المركزي للاتحاد في 21/3/2023 على جميع توصيات لجنة الدمقرطة المنبثقة عن المبادرة بالإجماع. كما كنا على تواصل مع السيد جبريل الرجوب الذي تدخل ممثلا عن اللجنة المركزية لحركة فتح وقدم الضمانات اللازمة لاستكمال انتخابات الاتحاد بأعلى درجات النزاهة والشفافية. وقد تواصلت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان خلال الأسبوع الجاري مع لجنة الانتخابات المركزية وتم التوافق على ان تقوم الهيئة واللجنة بمراجعة إجراءات انتخابات الاتحادات بجميع مراحلها، من تسجيل المنتسبين والتأكد من دقة وشمولية السجل وحداثته، وإجراءات اختيار لجان الإشراف على الانتخابات بما يعزز ثقة المعلمين بالعملية الانتخابية ويشجعهم على الانخراط بها والمشاركة بقوة. وستستمر لجنة الانتخابات والهيئة المستقلة، بالتنسيق مع أمين سر اللجنة المركزية لفتح ودائرة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير، بمتابعة العملية الانتخابية بما يضمن إنجازها قبل بداية العام الدراسي القادم ووفق أعلى معايير النزاهة والشفافية".

ولفتت "تابعنا قرارات الحكومة المتمثلة في صرف جزء من العلاوة المتفق عليها (5%) ووضع الجزء المتبقي (10%) على قسيمة الراتب، وإدراجها في موازنة عام 2023. وقد تواصلنا خلال اليومين الماضيين مع عدد من القانونيين بما في ذلك نقابة المحامين الفلسطينيين، لطلب رأيهم القانوني في مدى إلزامية الصيغة التي تم وضعها على قسيمة الراتب. وقد طلب القانونيون إدخال تعديل طفيف على الصيغة الواردة على القسيمة، وقد وافقت الجهات الحكومية المختصة مشكورة على الصيغة المعدلة المقترحة من نقابة المحامين، بما يضمن حقوق المعلمين بنص قانوني ملزم يضمن حقوقهم بأثر رجعي من 1/1/2023 بحيث تصبح قيمة العلاوة المتبقية دينا لهم في ذمة الحكومة، مع تفهمنا قلق المعلمين عدم ربطها بسقف زمني محدد".

ان هذه الإنجازات المهمة، لم تكن لتحصل لولا نضال المعلمين النقابي المشروع ودعم والتفاف المؤسسات والقوى المدنية والوطنية حول مطالبهم العادلة.

وسنستمر بالعمل مع جميع الشركاء بما يضمن تحقيق وإنجاز جميع مطالب المعلمين التي تم الاتفاق عليها في المبادرة، بما في ذلك استكمال واعتماد نظام مهننة التعليم، وإعادة جميع الخصومات وإلغاء أية عقوبات إدارية او قانونية او مالية حصلت على خلفية الإضراب الأخير.