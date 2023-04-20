نتنياهو يحرض على التقارب السعودي الايراني

وطن: ألمح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى "تبعات" إعادة السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، قائلا إن "من يتعاون مع إيران يتعاون مع البؤس"، مستشهداً بالأوضاع في لبنان واليمن وسوريا والعراق.

وحثَّ، في مقابلة أجراها مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، الأربعاء، على تعزيز التواجد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب القناة، فإن نتنياهو "حذّرَ من مخاطر إعادة السعودية إحياء علاقاتها مع خصمها القديم إيران، عقب اتفاق توسطت فيه الصين الشهر الماضي".

وقال نتنياهو: "أولئك الذين يتعاونون مع إيران يتعاونون مع البؤس. انظروا إلى اليمن، وسوريا، والعراق".

وأضاف أن "95 بالمئة من المشاكل في الشرق الأوسط تأتي من إيران".

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.