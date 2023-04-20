85 قتيلا في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات في صنعاء

وطن: قُتل 85 شخصا على الأقل وأصيب 322 بجروح الخميس في اليمن، في أحد أكبر حوادث التدافع في العالم في السنوات العشر الأخيرة، وذلك خلال توزيع مساعدات مالية .

وقال مسؤول أمني حوثي: "قُتل 85 شخصا وأصيب أكثر من 322 بجروح بينهم 50 في حالة حرجة" في حادثة التدافع.

وتابع المسؤول الأمني مشترطا عدم كشف هويّته أنّ "بين الضحايا نساءً وأطفالًا".

ووقعت الحادثة قبل أيّام من حلول عيد الفطر، خلال فترة غالبا ما تُوزّع خلالها مبالغ ماليّة ومساعدات على الفقراء.

ولم يكشف الحوثيّون سبب التدافع. لكنّ وكالة أنباء الحوثيّين "سبأ" نقلت عن المتحدّث باسم وزارة الداخليّة في الحكومة العميد عبد الخالق العجري أنّ الحادثة وقعت "بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ ماليّة من قبل بعض التجّار".

وأضاف "الحادث المأساوي المؤلم (…) راح ضحيّته العشرات"، مشيرا إلى أنه "تم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط اثنين من التجّار القائمين على الموضوع".