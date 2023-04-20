عائلة الشيخ الأسير خضر عدنان تبدأ اعتصامًا مفتوحًا وسط رام الله

وطن: بدأت عائلة الشيخ المعتقل المضرب عن الطعام خضر عدنان اعتصامًا مفتوحًا على دوّار المنارة وسط رام الله، صباح اليوم الخميس.

وجاء هذا الاعتصام بعد أن وصلت الحالة الصحية للشيخ خضر "مرحلة بالغة الخطورة" إثر إضرابه عن الطعام منذ 75 يومًا.

وكانت عائلته قد اكدت في وقت سابق من مساء الاربعاء ان قوات الاحتلال قامت بنقل الأسير خضر عدنان الى مشفى غير معلوم عقب تدهور حالته الصحية، كما قامت قوات الاحتلال بمنع زيارة عائلته له.