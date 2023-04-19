وفاة مواطن متأثرا بجروح اصيب بها في حادث سير في قلقيلية

وطن: توفي مواطن (40 عاماً) مساء اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته جراء حادث سير تعرض له قبل أسبوع في مدينة قلقيلية.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن الحادث وقع بين دراجة كهربائية، ومركبة وتم نقل سائق الدراجة الكهربائية إلى المشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس لتلقي العلاج نظراً لإصابته البليغة وأعلن الأطباء مساء اليوم عن وفاته.

وأكد أن خبراء الحوادث فتحوا تحقيقاً بالحادث في حينه وتم توقيف سائق المركبة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقة أصولاً.

وناشد العقيد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة مراعاة شروط السلامة والأمان أثناء قيادة المركبات والإمتناع عن قيادة الدرجات الكهربائية لما تشكله من خطورة على حياتهم.