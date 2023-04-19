مان سيتي يقصي بايرن ويلاقي ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال

وطن: بلغ مانشستر سيتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة تواليا بعد تعادله مع مضيفه بايرن ميونخ 1-1 الأربعاء في إياب ربع النهائي، مستفيدا من فوزه 3-0 ذهابا.

وافتتح النرويجي إرلينغ هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 57، بعد أن أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، فيما عادل يوزوا كيميش لبايرن من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وضرب بطل إنجلترا موعدا في نصف النهائي مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب والرقم القياسي بعدد الألقاب (14) الذي أقصى تشيلسي الإنجليزي بالفوز عليه 4-0 في مجموع المباراتين.