نقل الشيخ خضر عدنان لمشفى غير معلوم بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير

وطن: أفادت زوجة الشيخ الأسير خضر عدنان، مساء اليوم الأربعاء، بوصول معلومات بنقل الشيخ خضر إلى مشفى غير معلوم نتيجة تدهور وضعه الصحي بشكل خطير.

وقالت زوجة الأسير في تصريحات صحفية، إن الاحتلال أبلغهم بمنع الزيارة التي كانت مقررة غدًا، بحجة أن الشيخ معاقب لأنه مضرب عن الطعام.

ودعت عائلة الشيخ خضر عدنان للمشاركة في الاعتصام المفتوح الذي تنوي الشروع به غدًا على دوار المنارة وسط رام الله.

ويواصل الأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة / جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـ74 على التوالي، رفضًا لاعتقاله، ويواصل رفضه أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبيّة.

وأكّد نادي الأسير، أنّ الأسير عدنان وصل إلى مرحلة صحية بالغة الخطورة، وأن مخاطر تعرضه للشهادة تتصاعد، يوم بعد يوم، حيث يقبع في سجن (الرملة)، في ظروف مأساوية، ومحتجز في زنزانة مزودة بالكاميرات، ويتعمد السّجانون اقتحام زنزانته بشكل متكرر.