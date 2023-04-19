80 ألف مصلٍّ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

وطن: أدى نحو 80 ألف مصلٍّ صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الأربعاء، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على وصول المصلين إلى المسجد، وعند أبوابه.

وشهد المسجد الأقصى في الأيام الماضية اقتحامات وحشية تخللها اعتداء على المصلين المعتكفين بالهروات وأعقاب البنادق والرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، وإجبارهم على مغادرة ساحاته بالقوة، واعتقال المئات.

وتتواصل الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك والاعتكاف فيه، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال.