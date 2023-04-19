البنتاغون حاول طمأنة الاحتلال في اتصال سري بشأن الوثائق المسربة

وطن: أفاد موقع "واللا" العبري بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أجرى اتصالا سريا بنظيره وزير جيش الاحتلال يواف غالانت لطمأنته بشأن الوثائق السرية المسربة.

وذكر الموقع نقلا عن مسؤولين ، يوم الأربعاء، أن لويد أوستين اتصل بغالانت يوم الخميس الماضي لنقل رسالة مفادها أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتخذ إجراءات لمنع تكرار تسريب وثائق سرية في المستقبل.

ولم ينشر الجانبان الأمريكي والإسرائيلي أي بيانات رسمية بخصوص الاتصال الهاتفي بين الوزيرين.

وجدير بالذكر أن وثائق البنتاغون المسربة، والتي كان معظمها متعلقا بالنزاع في أوكرانيا، تضمنت أيضا معلومات حساسة عن اتصالات بين واشنطن وتل أبيب بشأن إمكانية توريد إسرائيل أسلحة فتاكة لأوكرانيا.