ألمانيا: الغرب يتكبد خسائر جيوسياسية أمام روسيا في منطقة الساحل الأفريقي

وطن: قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أمام البرلمان اليوم الأربعاء إن الغرب يتكبد خسائر جيوسياسية في منطقة الساحل الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية في ضوء تنامي الوجود الروسي هناك.

وكان بيستوريوس يتحدث عن خطط برلين لنشر قوات في المهمة العسكرية للاتحاد الأوروبي في النيجر التي يُنظر إليها على أنها عرضة لخطر امتداد العنف إليها من مالي المجاورة. ولا بد من موافقة البرلمان على نشر القوات الألمانية.

وقال بيستوريوس “وعلى الرغم من الدعم الدولي الكبير فإن الوضع الأمني هناك لم يتحسن”.

وأضاف “يبدو أن السرديات والعروض الروسية تنجح هنا وأن المجتمع الغربي يتراجع هنا. ومنطقة الساحل مهمة استراتيجيا وستظل كذلك لهذا السبب بالتحديد خاصة في ظل الوجود الروسي في المنطقة”.