الاحتلال يعيد اعتقال الأسير أسامة السلال فور الإفراج عنه بعد أن أمضى 17 عامًا

وطن: اعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير أسامة السلال من بلدة بني نعيم، فور الإفراج عنه من سجن (النقب) وذلك بعد أن أمضى 17 عامًا

‏وقال نادي الأسير، أن سلطات الاحتلال، بدأت هذه السياسة بشكل أساس في القدس، خلال السنوات القليلة الماضية، ووسعت من دائرة استخدامها، لتشمل الأسرى من مناطق أخرى

‏وتهدف سلطات الاحتلال من خلال هذه السياسة محاولة سرقة فرحة الأسير وعائلته بالحرية، وكذلك لاستهداف صورة الأسير البطل في وعي أبناء شعبه