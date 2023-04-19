الاحتلال يعيد اعتقال الأسير أسامة السلال فور الإفراج عنه بعد أن أمضى 17 عامًا
19.04.2023 07:30 PM
وطن: اعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير أسامة السلال من بلدة بني نعيم، فور الإفراج عنه من سجن (النقب) وذلك بعد أن أمضى 17 عامًا
وقال نادي الأسير، أن سلطات الاحتلال، بدأت هذه السياسة بشكل أساس في القدس، خلال السنوات القليلة الماضية، ووسعت من دائرة استخدامها، لتشمل الأسرى من مناطق أخرى
وتهدف سلطات الاحتلال من خلال هذه السياسة محاولة سرقة فرحة الأسير وعائلته بالحرية، وكذلك لاستهداف صورة الأسير البطل في وعي أبناء شعبه