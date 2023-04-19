السودان: تواصل الاشتباكات والقصف المتبادل رغم دخول هدنة جديدة حيز التنفيذ

وطن: تواصلت الاشتباكات والقصف المتبادل، مساء اليوم الأربعاء، بين طرفي الصراع في السودان رغم دخول هدنة جديدة حيز التنفيذ.

وأعلن الجيش السوداني موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات الدعم السريع هي الأخرى موافقتها على هدنة جديدة توقف القتال لمدة 24 ساعة مع الجيش.

وتأتي الهدنة في وقت يشتد القتال بين الطرفين رغم وجود اتفاق تهدئة سابق، توسطت فيه قوى دولية.

(المصدر- سكاي نيوز)