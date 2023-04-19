مستوطنون يسرقون رؤوس أغنام من قرية كيسان شرق بيت

وطن: سرق مستوطنون اليوم الأربعاء، ثلاثة رؤوس أغنام من قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس المجلس القروي لكيسان موسى عبيات بأن مواطنين شاهدوا مستوطنين من مستوطنة "ايبي هناحل" الجاثمة على أراضي المواطنين، يسرقون ثلاثة رؤوس أغنام "نعاج" تعود للمواطن صبيح حسين عبيات .

يشار الى ان المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق رعاة الأغنام في كيسان، وتمثلت بالاعتداء عليهم بالضرب وطردهم من المراعي واحتجاز اغنام وفرض غرامات مالية .