الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة ابتداءً من الاثنين القادم
19.04.2023 06:11 PM
وطن: أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، أنه سيتم فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 24/4/2023، الساعة الخامسة مساءً، حتى ليلة الأربعاء والخميس الموافق 26/4/2023.
وياتي هذا الاغلاق في ذكرى قتلى جيش الاحتلال ابان احتلال فلسطين عام 1948.
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال ، إن القرار اتخذ إثر تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي.
ووفقا للخطة، سيبدأ الإغلاق يوم الاثنين 24 نيسان الجاري الساعة 17:00، وينتهي ليل الأربعاء الخميس عند منتصف الليل، على أن يخضع لتقييم الوضع ووفقا لساعات العمل العادية.