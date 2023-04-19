الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة ابتداءً من الاثنين القادم

وطن: أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، أنه سيتم فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 24/4/2023، الساعة الخامسة مساءً، حتى ليلة الأربعاء والخميس الموافق 26/4/2023.

وياتي هذا الاغلاق في ذكرى قتلى جيش الاحتلال ابان احتلال فلسطين عام 1948.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال ، إن القرار اتخذ إثر تقييم الوضع الأمني ​​وتوجيهات المستوى السياسي.

ووفقا للخطة، سيبدأ الإغلاق يوم الاثنين 24 نيسان الجاري الساعة 17:00، وينتهي ليل الأربعاء الخميس عند منتصف الليل، على أن يخضع لتقييم الوضع ووفقا لساعات العمل العادية.