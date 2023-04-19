الحكم على أسير مقدسي بالسجن 30 سنةً بزعم دهس جنود

وطن: حكمت الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، على الأسير المقدسي سند طرمان، بالسجن لمدة 30 سنةً، بادعاء تنفيذ عملية دهس بالمدينة، في شباط/فبراير العام 2020، أدت لإصابة 12 جنديًا من جيش الاحتلال.

وذكر رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أن محكمة الاحتلال فرضت على الأسير السجن سنة أخرى مع وقف التنفيذ، وأن يدفع تعويضًا لكل واحد من الجنود الـ12.

بدوره، قال محمد طرمان، شقيق سند، لدى تمديد اعتقال شقيقه في محكمة "الصلح" بالقدس: إن "الحديث يدور عن حادث سير وليس عملية دهس، وأنه أحضر سند إلى مركز شرطة الاحتلال وسلم نفسه".

وشدد على أنه "لم تكن لدى شقيقه أية نية، هذا حادث سير 100%، وقد أفلت منه المقود وفقد السيطرة على السيارة، وهرب خوفًا من قتله، وفي اليوم التالي توجه إلى مركز الشرطة وسلم نفسه".