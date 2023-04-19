جيش الاحتلال: سقوط مُسيرة داخل الأراضي السورية

وطن:سقطت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، داخل الأراضي السورية، دون الكشف عن ملابسات سقوط المسيرة التي كانت على ما يبدو في مهمة استطلاعية.

وأعلن جيش الاحتلال سقوط طائرة تابعة له، داخل الأراضي السورية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب إن طائرة مسيّرة من نوع "راكب السماء" سقطت في الأراضي السورية، بسبب عطل فني.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال له أنه "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".

ولم يورد بيان جيش الاحتلال مزيدا من التفاصيل عن سبب سقوط المسيرة أو طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها، فيما لم يصدر أي تعليق من أي جهة في سورية.