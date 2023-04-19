ثلاث جبهات ووثيقة واحدة ... بروباغندا "إسرائيل" لم يعد لها فائدة!

كتب محمد أبوسياج دراغمة: يبدو أن الجميع بات على علم كامل بما يحدث في أروقة دولة الاحتلال، فإسرائيل التي يخشاها الجميع كما يقال لم تعد قادرة على ممارسة رياضتها المعهودة، فهي وبالإجماع فقدت العنصر الأكثر حيوية وهو المرونة في حسم أي صراع يقف على أعتابها؟

مئة يوم وأكثر على الصراع الداخلي هي عمر الحكومة الجديدة القديمة بزعامة بنيامين نتنياهو أصبحت كفيلة بتذويب أحلام ملك إسرائيل في حسم ملف التعديلات القضائية بالرغم من تمسكه المشكوك فيها ورفضه حتى التفاوض مع ما يسميهم أعداء الدولة في الداخل، ولكن ما يميز هذا الصراع في الدولة الأكثر ديموقراطية في الشرق الأوسط كما كانت تسميها حليفتها الأم الولايات المتحدة الأمريكية لوقت ليس ببعيد هو إستدامة هذا الصراع وقوة أطرافه الداعمة بشكل لا يخفى على أي قارئ ومحلل للوضع الراهن بأن دولة الاحتلال وقعت في عمق الصراع والانقسام السياسي أولاً ثم الديني والاجتماعي وسمي ما شأت من الانقسام والتصدع الداخلي الذي لم يعد داخلياً أصلاً.

الوثائق الأمريكية وفضيحة الموساد؟

لنبدأ من حيث المصيبة الأخيرة فالمصائب لا تأتي فرادى كما يقال وذلك نسبياً مثله في عالم السياسة حيث تفاجأ العالم يوم العاشر من إبريل لهذا العام على خبر تسريب مجموعة من الوثائق التي صنفت بالسرية للغاية والتي تخص القيادة العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كشفت معلومات سرية جداً في ما يخص عدة ملفات هي الأكثر سخونة على الساحة الدولية حالياً منها الحرب الروسية الأوكرانية وفضيحة تصدير مصر ل45 ألف صاروخ لروسيا وتجسس أمريكا على حلفائها وغيرها ولكن ما يهمنا في هذا المحور هو الضوء الأخضر التي منحته أمريكا للموساد لدعم

الاحتجاجات والمظاهرات ضد حكومة نتنياهو وقراراتها فيما يتعلق بالقضاء وغيرها من المسائل القانونية، الأمر الذي شكل حالة من الهلع والفضيحة الكبيرة بين الأوساط الإسرائيلية التي حاولت إقناع نفسها بعدم صحة هذه التسريبات أساساً حيث خرج مكتب نتنياهو وصرح بأن كل ما صدر عن هذه الوثائق هو عاري عن الصحة ولا يمكن لجهاز كبير ووطني مثل الموساد أن يقوم بذلك في محاولة للملمة الأوضاع المتسارعة التي تحدث داخل الكيان الصهيوني المريض.

هذه الوثائق والتي يعود تاريخها بشكل دقيق للأول من مارس الماضي أتت بالتفصيل للتحدث حول قيام قادة الموساد بتشجيع المسؤولين فيها والمواطنين للوقوف ضد الإصلاحات التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو وشملت دعوات صريحة للنزول للشارع بعد طلب موظفي الموساد لذلك حيث سمح لهم رئيس الموساد الحالي ديفيد بارنيا بالنزول خصوصاً أن هؤلاء الموظفين غير معروفين أنهم من الموساد أساساً، وما عزز هذه التسريبات هو قيام المئات من موظفي الموساد بالإضافة إلى خمسة رؤساء قدامى للموساد في بداية هذه الاحتجاجات بالتوقيع على بيان علني يعارض التعديلات القضائية، كل هذه الأمور مجتمعة كشفت في الآونة الأخيرة حجم التهالك والتصدع في المجتمع الإسرائيلي وحكومته المتطرفة.

لبنان وسوريا (جبهات جديدة)

في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هناك أطراف تمثل الحراك الدبلوماسي السياسي ممثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وأطراف أخرى تمثل الحراك العسكري الجهادي مثل حماس والجهاد الإسلامي، وكما هو معلوم للجميع وطوال الخمسة عشر سنة الماضية اعتادت إسرائيل توجيه ضربات عسكرية نحو قطاع غزة وخصوصاً تجاه حركة حماس التي تتبنى الفعل العسكري للرد على انتهاكات الاحتلال في القدس والقطاع بشكل خاص.



ولربط الأحداث بما يتناغم مع الوضع القائم يمكن القول أن إسرائيل كلما واجهت تهديداً داخلياً فأنها تحج نحو القطاع عن طريق حرب مفتوحة لتوجيه الأنظار أولاً، ولكبح جماح وسائل الإعلام ثانياً، ولتحقيق انتصار ثالثاً ولو كان وهمي يعوضها عن خسارتها الداخلية وفي كل هذه الحالات كانت تنجح إسرائيل في ذلك، ولكن وعلى غير العادة أبت هذه الأحداث ألا وأن تظهر لنا من كان سبباً رئيسياً في بعثرة الأوراق الإسرائيلية وإعادة النظر في مسألة قوة الردع الإسرائيلي ومدى فاعليتها في التصدي للجبهات الجديدة وهنا يدور الحديث حول لبنان وسوريا الجبهتان التي لطالما كانتا عنوان رعب قديم متجدد للأمن القومي الإسرائيلي، حيث تفاجأت المنطقة صبيحة يوم السادس من إبريل الماضي بقيام لبنان بتوجيه 30 صاروخ وفي روايات أخرى 100 صاروخ تجاه إسرائيل وتحديداً في شمال فلسطين المحتلة وأياً كانت اعداد هذه الصواريخ ومدى تأثيرها ألا أنها تضيف للمعادلة وزناً جديداً خصوصاً أن هذه الضربات تأتي كأول رد عسكري من لبنان تجاه إسرائيل منذ حرب عام 2006 فاتحة بذلك عصر جديد من التوتر مع جارتها لبنان.

ومن لبنان لسوريا حيث تم رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان، وهو الأمر الذي إستدعى فيما بعد قيام إسرائيل بالرد على هذه القذائف والصواريخ في سوريا ولبنان بضرب أهداف عسكرية دقيقة ومحددة حسب ما صرحت به القيادة العسكرية في جيش الاحتلال.

اذن وبين كل هذا وذاك لم تعد الجبهة الوحيدة التي تلعب دور في زعزعة الأمن القومي الإسرائيلي هي قطاع غزة ومن فيها بل ادت هذه الأحداث لظهور جبهات جديدة غير متوقعة من قبل الاحتلال، وبغض النظر عن أهداف ومصالح وغايات كل من لبنان وسوريا ألا ان هذه الممارسات من بين الأمور التي تستدعي منا البحث فيها وامكانية تطورها لحرب في المستقبل القادم.

ماذا يخيف بنيامين نتنياهو؟

في قاموس السياسة تعتبر الاحتجاجات والمظاهرات التي يتخللها الطابع السلمي من العادات الصحية في الدول الديموقراطية وما أن تتحول هذه الاحتجاجات والمظاهرات إلى احتقان شعبي وعصيان مدني ورغبة جامحة في تغيير الواقع المفروض تظهر على الساحة بوادر مرض النظام الذي إن لم يقدم أي تنازلات أو مفاوضات تؤدي لتخفيف هذا الاحتقان وتفريغ الغضب الشعبي فأنتظر وراقب السقوط كما يقال، هذا ما يخيف بنيامين نتنياهو حالياً وهو توجه المعارضة التي تقود التظاهرات العارمة في الداخل الإسرائيلي إلى رفض الحكومة كلياً والمطالبة بإقالتها وتنحيها عن الحكم وليس رفض التعديلات القضائية فحسب، وبتقديرنا المتواضع وكما أشرنا سابقاً حول عمق الانقسام الإسرائيلي حالياً فأن أبرز الحلول في عالم السياسة في مثل هكذا حالات هو الحرب الأهلية فقط !

* باحث في درجة الماجستير في العلوم السياسية والاجتماعية