أوكرانيا تسلمت أولى أنظمة باتريوت الأميركية

وطن: تسلمت أوكرانيا أولى أنظمة الدفاع الجوي الأميركية باتريوت ونشرت دبابات خفيفة فرنسية آ إم إكس 10 في ساحة المعركة، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية الأربعاء في وقت تعد كييف لهجوم مضاد كبير.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر "اليوم أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانًا مع وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا"، شاكرا الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على "الوفاء بوعدها".

وتعهدت واشنطن في منتصف كانون الأول/ديسمبر خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة بتزويد بلاده بنظامها المتطور للدفاع الجوي في وقت تقصف روسيا منشآت الطاقة الأوكرانية.

وصرح زيلينسكي حينذاك أن هذا النظام سيعزز "بشكل كبير" الدفاع الأوكراني بوجه الهجمات الروسية، مؤكدا أنه لن يتم استخدامه سوى بصورة "دفاعية" وليس لضرب الأراضي الروسية.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جيشه سيجد "وسيلة" للالتفاف على نظام باتريوت.