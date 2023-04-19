انتخاب بلديتي رام الله وباريس لعضوية اللجنة التوجيهية العالمية

وطن: أعلنت شبكة المدن المنيعة انتخاب كلا من مدير عام بلدية رام الله ومسؤول ملف المناعة فيها احمد ابو لبن، ورئيسة وحدة المناعة في بلدية باريس نعومي فومبيراين لعضوية اللجنة التوجيهية العالمية لشبكة المدن المنيعة ممثلين عن اقليم اوروبا والشرق الاوسط، خلفا لكل من الينا ميرفيلي رئيسة وحدة المناعة في بلدية أثينا/ اليونان وآرنولد مولينار رئيس وحدة المناعة في بلدية روتردام/ هولندا.

وقال أبو لبن تعقيبا على انتخاب بلدية رام الله لعضوية اللجنة التوجيهية "ان بلدية رام الله انضمت لعضوية شبكة المدن المنيعة عام 2013 من خلال المجموعة الاولى التي ضمت 26 مدينة في حينه. وتعد رام الله من المدن الفاعلة في الشبكة وتقدم تجربتها وخبراتها في عديد المنتديات والمؤتمرات الدولية، وهي المرة الأولى التي تمثل بلدية رام الله إقليم أوروبا والشرق الاوسط في اللجنة التوجيهية العالمية، كما انها المرة الأولى التي تتمثل منطقة الشرق الأوسط في اللجنة التوجيهية العالمية.

وأضاف أبو لبن" أن بلدية رام الله وعلى مدار السنوات السابقة عملت على تعزيز المناعة الحضرية لمواجهة الصدمات الناتجة عن التغير المناخي، مثل العواصف الثلجية، ومواجهة الضغوط مثل الضغط السكاني، الأزمات المرورية، إضافة إلى العمل من أجل بناء مناعة المدينة عبر بناء الإنسان كأساس لتطوير المدن ومواطنيها من خلال استخدام الثقافة والفنون كأحد وسائل التعلم والتعليم، وضمان بيئة تعليمية تساهم في تعزيز التفكير النقدي والتحليلي، وتشجيع الإبداع الفردي و المبادرات الابتكارية، إضافة إلى بناء مفاهيم قيمية أساسية لدى الطلاب تضمن الوعي الوطني واحترام التعددية في المجتمع الفلسطيني وحقوق الإنسان بما فيها حق الاختلاف". مشيرا الى ان بلدية رام الله اشركت معها أكثر من 200 شخص من المجتمع المحلي يمثلون قطاعات مختلفة عندما تم اعداد استراتيجية رام الله المنيعة 2050 .

يشار الى ان اللجنة التوجيهية العالمية لشبكة المدن المنيعة تضم عشرة أعضاء بواقع ممثلين اثنين عن كل اقليم من الاقاليم الخمسة "افريقيا، آسيا، أوروبا والشرق الاوسط، امريكا اللاتينية والكاريبي، امريكا الشمالية". كما ان شبكة المدن المنيعة تضم 98 مدينة بالعالم، منها أربعة مدن عربية فقط (رام الله/ فلسطين، عمان/ الاردن، جبيل/ لبنان، الاقصر/ مصر).